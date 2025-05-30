Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 167-ю ракетку мира

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв итальянского теннисиста Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продлился 2 часа 21 минуту. За время игры Шелтон сделал десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5/12 брейк-пойнтов. Джиганте сделал в игре четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Шелтон сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.