Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 167-ю ракетку мира
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13-я ракетка мира американец Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв итальянского теннисиста Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:30 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
167
Маттео Джиганте
М. Джиганте
Матч продлился 2 часа 21 минуту. За время игры Шелтон сделал десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5/12 брейк-пойнтов. Джиганте сделал в игре четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Шелтон сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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