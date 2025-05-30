Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Маттео Джиганте, результат матча 30 мая 2025, счет 6:3, 6:3, 6:4, 3-й круг Ролан Гаррос

Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 167-ю ракетку мира
Комментарии

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон прошёл в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв итальянского теннисиста Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:30 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Маттео Джиганте
167
Италия
Маттео Джиганте
М. Джиганте

Матч продлился 2 часа 21 минуту. За время игры Шелтон сделал десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5/12 брейк-пойнтов. Джиганте сделал в игре четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Шелтон сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android