Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ожидала, что матч будет сложным». Рыбакина — об уверенной победе над Остапенко

«Ожидала, что матч будет сложным». Рыбакина — об уверенной победе над Остапенко
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга она обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 21-ю ракетку мира латвийскую теннисистку Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:20 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Ожидала, что матч будет сложным. Я была готова. Сегодня было довольно жарко. Рада тому, как справилась сегодня. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать. Мне нравятся быстрые условия. Но при этом контролировать мяч становится немного сложнее. Это определённо помогает при подаче. Сегодня у меня были небольшие взлёты и падения. В целом я очень довольна матчем и тем, как я играла», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Елена Рыбакина в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с действующей чемпионкой турнира, пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.

Материалы по теме
Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Игой Швёнтек на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android