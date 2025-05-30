«Ожидала, что матч будет сложным». Рыбакина — об уверенной победе над Остапенко

11-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче третьего круга она обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017, 21-ю ракетку мира латвийскую теннисистку Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

«Ожидала, что матч будет сложным. Я была готова. Сегодня было довольно жарко. Рада тому, как справилась сегодня. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать. Мне нравятся быстрые условия. Но при этом контролировать мяч становится немного сложнее. Это определённо помогает при подаче. Сегодня у меня были небольшие взлёты и падения. В целом я очень довольна матчем и тем, как я играла», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Елена Рыбакина в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с действующей чемпионкой турнира, пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.