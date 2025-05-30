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«Должно быть равенство». Швёнтек — об отсутствии женских матчей в вечерней программе «РГ»

«Должно быть равенство». Швёнтек — об отсутствии женских матчей в вечерней программе «РГ»
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Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказалась об отсутствии матчей женского одиночного разряда в вечерней программе расписания «Ролан Гаррос» — 2025.

«Думаю, всё должно быть равноправно, хотя меня это особенно не волнует — я сосредоточена на своей работе. Просто подстраиваюсь под то расписание, которое мне дают, и всё. Но да, думаю, должно быть равенство, ведь женские матчи тоже могут быть очень зрелищными. Как вы могли видеть сегодня, зрителям очень понравилась наша игра — мы устроили отличное шоу. Поэтому считаю, что должно быть равноправие. Вот и всё», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Ранее с критикой организаторов и телеканалов, транслирующих «Ролан Гаррос» — 2025, выступила 36-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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