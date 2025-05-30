Соболенко: многие из тренеров говорили, что я слишком глупа и у меня нет шансов

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась о тренерах, которые призывали теннисистку завершить занятия профессиональным спортом.

«Дело не в том, что они слишком сильно на меня давили. Я всегда была достаточно мотивирована, и им не приходилось этого делать. Но я слышала, как многие из них говорили, что я слишком глупа и у меня нет шансов, чтобы достичь вершины. Я просто смеялась и говорила: «Посмотрим».

Хочу теперь послать им короткое сообщение, чтобы они уволились. Честно говоря, думаю, что они ничего не понимают и им лучше оставить своё место, чтобы спасти других игроков», — сказала Соболенко на пресс-конференции.