Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: многие из тренеров говорили, что я слишком глупа и у меня нет шансов

Соболенко: многие из тренеров говорили, что я слишком глупа и у меня нет шансов
Комментарии

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко высказалась о тренерах, которые призывали теннисистку завершить занятия профессиональным спортом.

«Дело не в том, что они слишком сильно на меня давили. Я всегда была достаточно мотивирована, и им не приходилось этого делать. Но я слышала, как многие из них говорили, что я слишком глупа и у меня нет шансов, чтобы достичь вершины. Я просто смеялась и говорила: «Посмотрим».

Хочу теперь послать им короткое сообщение, чтобы они уволились. Честно говоря, думаю, что они ничего не понимают и им лучше оставить своё место, чтобы спасти других игроков», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Оставьте его в покое». Соболенко — о давлении в сторону Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android