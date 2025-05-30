Швёнтек: если бы турниров было меньше, играть было бы веселее

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказала мнение о количестве турниров в теннисном календаре.

«Думаю, если бы турниров было меньше, играть было бы веселее. Однако современный теннис — это изматывающий спорт из-за графика. Не всегда легко получать удовольствие от игры. Но я всё равно люблю то, что делаю. Мне нравится тренироваться — для меня это всегда весело. Хотя, конечно, становится тяжелее, когда ощущаешь давление и ожидания — тогда труднее раскрыть свою игру», — сказал Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Ига Швёнтек обыграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 румынскую теннисистку Жаклин Кристиан (6:2, 7:5). В матче четвёртого круга Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.