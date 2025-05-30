Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек: если бы турниров было меньше, играть было бы веселее

Швёнтек: если бы турниров было меньше, играть было бы веселее
Комментарии

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказала мнение о количестве турниров в теннисном календаре.

«Думаю, если бы турниров было меньше, играть было бы веселее. Однако современный теннис — это изматывающий спорт из-за графика. Не всегда легко получать удовольствие от игры. Но я всё равно люблю то, что делаю. Мне нравится тренироваться — для меня это всегда весело. Хотя, конечно, становится тяжелее, когда ощущаешь давление и ожидания — тогда труднее раскрыть свою игру», — сказал Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Ига Швёнтек обыграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 румынскую теннисистку Жаклин Кристиан (6:2, 7:5). В матче четвёртого круга Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android