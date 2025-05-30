Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он должен был сыграть с Рублёвым

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он должен был встретиться с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

В прошедшем матче с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Встреча завершилась победой француза в пяти сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 0:6, 6:4.

Таким образом, Андрей Рублёв без борьбы вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Его соперник определится в матче между лидером мирового рейтинга Янником Синнером и 34-й ракеткой мира Иржи Легечкой. Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Карлос Алькарас.