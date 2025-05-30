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Ига Швёнтек рассказала, как адаптируется к разным условиям игры на «Ролан Гаррос»

Ига Швёнтек рассказала, как адаптируется к разным условиям игры на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как она адаптировала игру в третьем круге «Ролан Гаррос»–2025, где её соперницей была румынка Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 16:00 МСК
Жаклин Кристиан
60
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Главное изменение — я играла на другой арене и против другой соперницы. В данном случае, мне кажется, она придавала мячу гораздо больше вращения, чем, например, Эмма Радукану. Поэтому разница ощущалась. Сегодня мячи летели быстрее, топспин играл большую роль при контроле ударов, и в воздухе мяч шёл быстрее. Даже по подаче можно заметить — мы обе подавали быстрее, чем обычно. Так что ощущения были немного другими. Конечно, даже при выборе натяжки струн заметно влияние — приходится вносить небольшие коррективы», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

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