Ига Швёнтек рассказала, как адаптируется к разным условиям игры на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как она адаптировала игру в третьем круге «Ролан Гаррос»–2025, где её соперницей была румынка Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).
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«Главное изменение — я играла на другой арене и против другой соперницы. В данном случае, мне кажется, она придавала мячу гораздо больше вращения, чем, например, Эмма Радукану. Поэтому разница ощущалась. Сегодня мячи летели быстрее, топспин играл большую роль при контроле ударов, и в воздухе мяч шёл быстрее. Даже по подаче можно заметить — мы обе подавали быстрее, чем обычно. Так что ощущения были немного другими. Конечно, даже при выборе натяжки струн заметно влияние — приходится вносить небольшие коррективы», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
- 30 мая 2025
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