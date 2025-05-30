Фрэнсис Тиафо обыграл Себастьяна Корду и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо обыграл в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 своего соотечественника Себастьяна Корду (23-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Тиафо сделал девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Себастьян Корда сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух за игру.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Фрэнсис Тиафо сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, который был сильнее серба Хамада Меджедовича (4:6, 6:3, 6:3, 6:2).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
- 30 мая 2025
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