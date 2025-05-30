Жасмин Паолини поделилась эмоциями от победы в третьем круге «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она в двух сетах обыграла 81-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

«Мне нравится играть здесь. Это потрясающий корт. Наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь. Это один из самых красивых турниров в мире. Особенное место для меня», — сказала Паолини в интервью на корте.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.