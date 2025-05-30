Жасмин Паолини поделилась эмоциями от победы в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она в двух сетах обыграла 81-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:35 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
81
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
«Мне нравится играть здесь. Это потрясающий корт. Наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь. Это один из самых красивых турниров в мире. Особенное место для меня», — сказала Паолини в интервью на корте.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.
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