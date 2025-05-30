Впервые с 1995 года в четвёртом круге «Ролан Гаррос» сыграют три теннисиста из США

Впервые с 1995 года в сетке одиночного мужского турнира «Ролан Гаррос» сыграют три представителя США, сообщает Opta Ace.

В 1995 году до четвёртого круга турнира добирались четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Джим Курье, чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 Майкл Чанг и восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют: Томми Пол (12-й номер рейтинга), Бен Шелтон (13-й номер рейтинга) и Фрэнсис Тиафо (16-й номер рейтинга).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.