Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые с 1995 года в четвёртом круге «Ролан Гаррос» сыграют три теннисиста из США

Впервые с 1995 года в четвёртом круге «Ролан Гаррос» сыграют три теннисиста из США
Комментарии

Впервые с 1995 года в сетке одиночного мужского турнира «Ролан Гаррос» сыграют три представителя США, сообщает Opta Ace.

В 1995 году до четвёртого круга турнира добирались четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Джим Курье, чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 Майкл Чанг и восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют: Томми Пол (12-й номер рейтинга), Бен Шелтон (13-й номер рейтинга) и Фрэнсис Тиафо (16-й номер рейтинга).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Мирра против экс-россиянки, Рублёв идёт навстречу Синнеру: жара в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android