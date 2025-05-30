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Хачанов — о поражении от Пола: шансы у меня, безусловно, были

Хачанов — о поражении от Пола: шансы у меня, безусловно, были
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 от американца Томми Пола (12-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. 3:6. Хачанов высказался о ключевом момента матча, когда он не смог реализовать сетбол на тай-брейке третьего сета.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 6 3
6 		3 7 9 3 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

«Вообще после матча трудно говорить, что там надо было укоротить, а тут со всей дури агрессивно сыграть. Если бы не попал такой удар, потом сказали бы: вот дебил, зачем, надо было перетерпеть. Единственное — на этом мяче на своей подаче я ошибся в сторону, по ширине. В такие моменты, на таких мячах нельзя ошибаться в сторону. Я мог и должен был сыграть лучше.

Если бы он мне забил — окей, но надо было играть с запасом, просто на хорошей скорости, интенсивности. Потом при 7:7 я решил активно сыграть, но ошибся справа тоже в сторону, а мог разыгрывать дальше. Разница в целом — да, в третьем сете, при 2:1 по партиям всё могло пойти иначе. В четвёртом я, кстати, подсел, но смог его выиграть. А в пятом уже соперник был посвежее, шансы у меня, безусловно, были», — сказал Хачанов после матча.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Томми Пол сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который был сильнее португальского теннисиста Нуну Боржеша — 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

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