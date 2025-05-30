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Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»
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16-я ракетка мира американка Аманда Анисимова поделилась своими ожиданиями от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025, где она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Мы обе мощно бьём по мячу, так что матч, думаю, будет, как на качелях. Очевидно, что сейчас она — одна из лучших. Первая ракетка мира. Думаю, у нас всегда получаются хорошие игры. Мне действительно нравится то сопротивление и тот вызов, который она бросает. С нетерпением жду встречи и надеюсь показать свой лучший теннис», — сказала Анисимова на пресс-конференции после третьего круга «Ролан Гаррос».

В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 Аманда Анисимова обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6, 6:4.

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