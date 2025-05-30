Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира американка Аманда Анисимова поделилась своими ожиданиями от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025, где она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Мы обе мощно бьём по мячу, так что матч, думаю, будет, как на качелях. Очевидно, что сейчас она — одна из лучших. Первая ракетка мира. Думаю, у нас всегда получаются хорошие игры. Мне действительно нравится то сопротивление и тот вызов, который она бросает. С нетерпением жду встречи и надеюсь показать свой лучший теннис», — сказала Анисимова на пресс-конференции после третьего круга «Ролан Гаррос».

В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 Аманда Анисимова обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6, 6:4.