Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»
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16-я ракетка мира американка Аманда Анисимова поделилась своими ожиданиями от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025, где она сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Мы обе мощно бьём по мячу, так что матч, думаю, будет, как на качелях. Очевидно, что сейчас она — одна из лучших. Первая ракетка мира. Думаю, у нас всегда получаются хорошие игры. Мне действительно нравится то сопротивление и тот вызов, который она бросает. С нетерпением жду встречи и надеюсь показать свой лучший теннис», — сказала Анисимова на пресс-конференции после третьего круга «Ролан Гаррос».
В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 Аманда Анисимова обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6, 6:4.
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