Элина Свитолина не без труда вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге соревнований она обыграла 83-ю ракетку мира американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Перы два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.