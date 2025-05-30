Элина Свитолина не без труда вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге соревнований она обыграла 83-ю ракетку мира американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:15 МСК
83
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
14
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Перы два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В 1/8 финала Свитолина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:34
-
22:47
-
22:40
-
22:29
-
22:25
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:31
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:33
-
20:20
-
20:16
-
19:58
-
19:50
-
19:37
-
19:16
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:26
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
17:56
-
17:50