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Бернарда Пера — Элина Свитолина, результат матча 30 мая 2025, счет 0:2, 3-й круг Ролан Гаррос

Элина Свитолина не без труда вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге соревнований она обыграла 83-ю ракетку мира американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:15 МСК
Бернарда Пера
83
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		7 7
         
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Перы два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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