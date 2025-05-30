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Кори Гауфф — о задержке времени на тренировках на «РГ»: некоторые даже не извиняются

Кори Гауфф — о задержке времени на тренировках на «РГ»: некоторые даже не извиняются
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как она относится к случаям задержки своих тренировок на кортах «Ролан Гаррос» — 2025.

«Есть люди, которые превышают отведённое время — на две, три, иногда даже четыре минуты. Я не из тех, кто спокойно к этому относится. Бывает, что кто-то затягивает, а ты просто стоишь в сторонке и ждёшь. Начинаешь потихоньку выходить на корт, как бы намекая.

Я не против, если человек скажет: «Извини, у меня матч, хочу ещё пару подач сделать». Тогда всё нормально.
Но хуже всего, когда человек просто продолжает — как будто всё в порядке — и даже не извиняется. Я про себя думаю: «Окей, я это запомню». Мы просто выходим на корт понемногу, показывая, что время вышло. Хотя, надо сказать, большинство игроков всё-таки уважают расписание, потому что все понимают, насколько важно каждое тренировочное занятие — каждая минута на счету», — сказала Гауфф на пресс-конференции «Ролан Гаррос» — 2025.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Кори Гауфф сыграет с чешкой Мари Боузковой.

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