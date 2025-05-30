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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 30 мая

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 30 мая
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Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа прошли матчи третьего круга женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/16 финала, 30 мая:

Виктория Мбоко (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3:6, 4:6;

Клара Таусон (Дания) — Аманда Анисимова (США) — 6:7, 4:6;

Арина Соболенко (Беларусь) —Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3;

Людмила Самсонова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:3;

Ига Швёнтек (Польша) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:2, 7:5;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:2;

Жасмин Паолини (Италия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:4, 6:1;

Бернарда Пера (США) — Элина Свитолина (Украина) — 6:7, 6:7.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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