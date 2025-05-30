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Возняцки — о перспективах Джоковича на «Ролан Гаррос»: у него есть шанс на победу

Возняцки — о перспективах Джоковича на «Ролан Гаррос»: у него есть шанс на победу
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Бывшая первая ракетка мира, чемпионка Australian open — 2018 датчанка Каролина Возняцки высказала мнение о перспективах сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Он не просто так 24-кратный чемпион «Большого шлема». Думаю, если он сможет оставаться здоровым в течение этих двух недель, то будет силой, с которой придётся считаться, и, как мне кажется, у него отличная сетка. У него определённо есть шанс на победу благодаря опыту, ведь он уже так много раз был в этой ситуации. Я верю, что он может обыграть любого, когда показывает свой лучший теннис.

Если он не готов на 100%, тогда, думаю, у него нет шансов. Но если он абсолютно готов, если его тело чувствует себя прекрасно, у меня нет сомнений, что он может обыграть любого на другой стороне корта», — приводит слова Возняцки TNT Sports.

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