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Томми Пол — о победе над Хачановым: потрясающая битва от нас обоих

Томми Пол — о победе над Хачановым: потрясающая битва от нас обоих
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7 6 3
6 		3 7 9 3 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

«Чувствую себя на все 100. Мне нравится играть перед вами, ребята. Ценю вашу поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Нравится это покрытие, здесь так весело выступать, честно говоря. Не все матчи длятся четыре часа, но это была потрясающая битва от нас обоих. Мы оба хорошо сыграли», — сказал Пол после матча.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Томми Пол сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который был сильнее португальского теннисиста Нуну Боржеша — 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

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