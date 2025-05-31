Томми Пол — о победе над Хачановым: потрясающая битва от нас обоих

Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

«Чувствую себя на все 100. Мне нравится играть перед вами, ребята. Ценю вашу поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Нравится это покрытие, здесь так весело выступать, честно говоря. Не все матчи длятся четыре часа, но это была потрясающая битва от нас обоих. Мы оба хорошо сыграли», — сказал Пол после матча.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Томми Пол сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который был сильнее португальского теннисиста Нуну Боржеша — 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).