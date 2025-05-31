Томми Пол — о победе над Хачановым: потрясающая битва от нас обоих
Поделиться
Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:55 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 7
|6
|3
|
|3
|7 9
|3
|6
12
Томми Пол
Т. Пол
«Чувствую себя на все 100. Мне нравится играть перед вами, ребята. Ценю вашу поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Нравится это покрытие, здесь так весело выступать, честно говоря. Не все матчи длятся четыре часа, но это была потрясающая битва от нас обоих. Мы оба хорошо сыграли», — сказал Пол после матча.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Томми Пол сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который был сильнее португальского теннисиста Нуну Боржеша — 6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2025
-
01:34
-
01:08
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
- 30 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:34
-
22:47
-
22:40
-
22:29
-
22:25
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:31
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:33
-
20:20
-
20:16
-
19:58
-
19:50
-
19:37
-
19:16
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:26