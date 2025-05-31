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Карлос Алькарас — Дамир Джумхур, результат матча 30 мая 2025, счет 6:1, 6:3, 4:6, 6:4, 3-й круг Ролан Гаррос

Карлос Алькарас обыграл Дамира Джумхура и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, одержав победу над представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продлился 3 часа 12 минут. Алькарас за время игры сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 21. Джумхуру за игру не удалось ни разу сделать подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовав 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас сыграет с американцем Беном Шелтоном, который был сильнее итальянца Маттео Джиганте (6:3, 6:3, 6:4).

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