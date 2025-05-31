Карлос Алькарас обыграл Дамира Джумхура и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, одержав победу над представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Матч продлился 3 часа 12 минут. Алькарас за время игры сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 21. Джумхуру за игру не удалось ни разу сделать подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовав 3 из 12 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас сыграет с американцем Беном Шелтоном, который был сильнее итальянца Маттео Джиганте (6:3, 6:3, 6:4).