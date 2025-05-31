Шелтон — о выходных на «Ролан Гаррос»: подумывал поехать в США, чтобы отдохнуть

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего раунда он обыграл итальянского теннисиста Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

«Иметь пять выходных дней между матчами — другое дело. Я подумывал о том, чтобы поехать домой в США на несколько дней, чтобы отдохнуть. Впервые я сыграю здесь во второй неделе турнира. Это единственный турнир „Большого шлема“, на котором я ещё не был в 1/8 финала. Очень доволен тем, что сделал это сегодня», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 Шелтон сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. который является действующим чемпионом турнира.