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Шелтон — о выходных на «Ролан Гаррос»: подумывал поехать в США, чтобы отдохнуть

Шелтон — о выходных на «Ролан Гаррос»: подумывал поехать в США, чтобы отдохнуть
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13-я ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего раунда он обыграл итальянского теннисиста Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 18:30 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Маттео Джиганте
167
Италия
Маттео Джиганте
М. Джиганте

«Иметь пять выходных дней между матчами — другое дело. Я подумывал о том, чтобы поехать домой в США на несколько дней, чтобы отдохнуть. Впервые я сыграю здесь во второй неделе турнира. Это единственный турнир „Большого шлема“, на котором я ещё не был в 1/8 финала. Очень доволен тем, что сделал это сегодня», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 Шелтон сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. который является действующим чемпионом турнира.

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