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Циньвэнь – о Мбоко: она точно станет одной из лучших теннисисток в будущем

Циньвэнь – о Мбоко: она точно станет одной из лучших теннисисток в будущем
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Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Цинвэнь рассказала, чем её смогла удивить в матче третьего круга «Ролан Гаррос»–2025 канадская теннисистка Виктория Ванесса Мбоко (110-й номер рейтинга). Цинвэнь одержала победу в матче со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
120
Канада
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Я уверена, что она точно станет одной из лучших теннисисток в будущем. Уверена на 100%, потому что у неё уже есть сила, есть игра.

Она очень сильно бьёт по мячу, у неё отличная подача, у неё мощная игра. Она хорошо двигается по корту. Честно, матч был очень сложным, потому что я знала: если моя ментальная концентрация хоть чуть-чуть упадёт, если потеряю фокус — она перевернёт игру», – приводит слова Цинвэнь Tennis.com.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Чжэн Циньвэнь сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

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