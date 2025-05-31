Циньвэнь – о Мбоко: она точно станет одной из лучших теннисисток в будущем

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Цинвэнь рассказала, чем её смогла удивить в матче третьего круга «Ролан Гаррос»–2025 канадская теннисистка Виктория Ванесса Мбоко (110-й номер рейтинга). Цинвэнь одержала победу в матче со счётом 6:3, 6:4.
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«Я уверена, что она точно станет одной из лучших теннисисток в будущем. Уверена на 100%, потому что у неё уже есть сила, есть игра.
Она очень сильно бьёт по мячу, у неё отличная подача, у неё мощная игра. Она хорошо двигается по корту. Честно, матч был очень сложным, потому что я знала: если моя ментальная концентрация хоть чуть-чуть упадёт, если потеряю фокус — она перевернёт игру», – приводит слова Цинвэнь Tennis.com.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Чжэн Циньвэнь сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
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