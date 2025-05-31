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Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующий соперник

Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 30 мая, следующий соперник
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В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос»-2024, второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1-й круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
  • 3-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • четвёртый круг – Бен Шелтон (США).

Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/4 финала – Томми Пол (США);
  • 1/2 финала – Лоренцо Музетти (Италия);
  • финал – Янник Синнер (Италия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.

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