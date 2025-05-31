«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 30 мая

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30 мая на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч шестого игрового дня мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Третий круг, мужчины (победители выделены курсивом):

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2;

Нуну Боржеш (Португалия) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 4:6, 6:7 (11:13), 6:7 (5:7);

Карен Хачанов (Россия, 24) — Томми Пол (США, 12) — 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6;

Кентен Алис (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 6:4, 2:6, 7:5, 5:7, 2:6;

Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 3:6, 3:6, 2:6;

Бен Шелтон (США, 13) — Маттео Джиганте (Италия, Q) — 6:3, 6:3, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Себастьян Корда (США, 23) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 3:6, 6:4, 4:6.

Видео: Хачанов готовится к старту сезона на грунте