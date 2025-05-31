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«Мне пришлось немало потрудиться». Алькарас — о победе над Джумхуром на «Ролан Гаррос»

«Мне пришлось немало потрудиться». Алькарас — о победе над Джумхуром на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал итоги матча 3-го крута «Ролан Гаррос — 2025», на котором посеян под вторым номером, с 69-м в рейтинге ATP боснийцем Дамиром Джумхуром (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сегодня мне пришлось немало потрудиться, но я просто очень рад, что провёл с ним хороший матч. Мы оба показали отличный теннис, отличные розыгрыши, отличные очки, и нам понравилось, что все люди смотрели наш матч сегодня вечером, так что я просто благодарен им за это.

Первые два сета я контролировал себя, чувствовал себя великолепно, играл великолепно, затем, думаю, он тоже начал играть глубже и агрессивнее, и у меня поубавилось энергии. Тогда мне было действительно трудно себя растормошить, я должен был бороться и отдать всё, что у меня было внутри. Но я просто горжусь собой за то, что в итоге одержал победу», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».

В 4-м круге «Ролан Гаррос» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире).

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»

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