«Мне пришлось немало потрудиться». Алькарас — о победе над Джумхуром на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал итоги матча 3-го крута «Ролан Гаррос — 2025», на котором посеян под вторым номером, с 69-м в рейтинге ATP боснийцем Дамиром Джумхуром (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).
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«Сегодня мне пришлось немало потрудиться, но я просто очень рад, что провёл с ним хороший матч. Мы оба показали отличный теннис, отличные розыгрыши, отличные очки, и нам понравилось, что все люди смотрели наш матч сегодня вечером, так что я просто благодарен им за это.
Первые два сета я контролировал себя, чувствовал себя великолепно, играл великолепно, затем, думаю, он тоже начал играть глубже и агрессивнее, и у меня поубавилось энергии. Тогда мне было действительно трудно себя растормошить, я должен был бороться и отдать всё, что у меня было внутри. Но я просто горжусь собой за то, что в итоге одержал победу», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».
В 4-м круге «Ролан Гаррос» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире).
Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»
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