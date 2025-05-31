Алькарас стал самым молодым игроком после Надаля с 12 выходами во вторую неделю ТБШ
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Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком после Рафаэля Надаля в 2008 году, оформившим 12 выходов во вторую неделю турниров «Большого шлема», сообщает пресс-служба «Ролан Гаррос». Текущий мэйджор является 17-м в карьере Алькараса.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
30 мая в матче третьего круга «Ролан Гаррос — 2025» Карлос переиграл в четырёх партиях 69-го в рейтинге ATP боснийца Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4), что гарантировало ему выход во вторую неделю стартовавшего 25 мая турнира.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире), этот матч назначен на 1 июня.
Видео: Алькарас уступил Джоковичу дорогу на корт
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