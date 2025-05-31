«Ролан Гаррос» стал самым успешным грунтовым турниром в карьере Карлоса Алькараса

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 21-ю в карьере победу на «Ролан Гаррос», переиграв в четырёх партиях матча 3-го круга 69-го в рейтинге ATP боснийца Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4). Как сообщает пресс-служба турнира, это лучший показатель Алькараса среди всех соревнований ATP, проходящих на грунтовом покрытии.

В сезоне-2023 Карлос Алькарас дошёл на «Ролан Гаррос» до полуфинала, а в сезоне-2024 стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос — 2025» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире).

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