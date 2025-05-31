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«Ролан Гаррос» стал самым успешным грунтовым турниром в карьере Карлоса Алькараса

«Ролан Гаррос» стал самым успешным грунтовым турниром в карьере Карлоса Алькараса
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Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 21-ю в карьере победу на «Ролан Гаррос», переиграв в четырёх партиях матча 3-го круга 69-го в рейтинге ATP боснийца Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4). Как сообщает пресс-служба турнира, это лучший показатель Алькараса среди всех соревнований ATP, проходящих на грунтовом покрытии.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В сезоне-2023 Карлос Алькарас дошёл на «Ролан Гаррос» до полуфинала, а в сезоне-2024 стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос — 2025» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире).

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Медведев и Алькарас проводят тренировку перед матчами в Риме

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