«Ролан Гаррос» стал самым успешным грунтовым турниром в карьере Карлоса Алькараса
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Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 21-ю в карьере победу на «Ролан Гаррос», переиграв в четырёх партиях матча 3-го круга 69-го в рейтинге ATP боснийца Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4). Как сообщает пресс-служба турнира, это лучший показатель Алькараса среди всех соревнований ATP, проходящих на грунтовом покрытии.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
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|6
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В сезоне-2023 Карлос Алькарас дошёл на «Ролан Гаррос» до полуфинала, а в сезоне-2024 стал победителем Открытого чемпионата Франции.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос — 2025» (1/8 финала) Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (13-й посев на турнире).
Видео: Медведев и Алькарас проводят тренировку перед матчами в Риме
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