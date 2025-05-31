Рублёв высказался о Синнере и Алькарасе перед возможным матчем с Янником на «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре первого и второго номеров рейтинга ATP — итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Они играют всё лучше и лучше. Они превосходные игроки, оба — лучшие! Честно говоря, я не знаю, что ещё сказать, кроме того, что они оба играют потрясающе. Как против них играть? Просто нужно совершенствоваться, вот и всё. Сейчас я чувствую, что становлюсь лучше, двигаюсь в правильном направлении. Увидим», — приводит слова Рублева Tennis Actu.

Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии станет соперником Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос — 2025», если выиграет свой матч третьего круга с 34-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе