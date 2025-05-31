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Алькарас рассказал на «Ролан Гаррос», почему ему сложнее играть матчи поздним вечером

Алькарас рассказал на «Ролан Гаррос», почему ему сложнее играть матчи поздним вечером
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после матча 3-го крута «Ролан Гаррос — 2025» с 69-м в рейтинге ATP боснийцем Дамиром Джумхуром (6:1, 6:3, 4:6, 6:4) высказался о сложности игры в последних вечерних слотах.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Ночью условия действительно другие. Мяч сложнее контролировать. Сложнее приложить силы. Всё становится медленнее, розыгрыши становятся длиннее. Нам всем приходится играть по вечерам, и к этому нужно привыкнуть. Мы теннисисты и всё время играем в разных условиях. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Алькараса Tennis Actu.

Матч между Алькарасом и Джумхуром был поставлен заключительным игровым слотом 30 мая и начался в 21:30 мск (20:30 по парижскому времени). Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Алькарас показал, как проходит его отпуск

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