Алькарас рассказал на «Ролан Гаррос», почему ему сложнее играть матчи поздним вечером

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после матча 3-го крута «Ролан Гаррос — 2025» с 69-м в рейтинге ATP боснийцем Дамиром Джумхуром (6:1, 6:3, 4:6, 6:4) высказался о сложности игры в последних вечерних слотах.
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«Ночью условия действительно другие. Мяч сложнее контролировать. Сложнее приложить силы. Всё становится медленнее, розыгрыши становятся длиннее. Нам всем приходится играть по вечерам, и к этому нужно привыкнуть. Мы теннисисты и всё время играем в разных условиях. Я двигаюсь дальше», — приводит слова Алькараса Tennis Actu.
Матч между Алькарасом и Джумхуром был поставлен заключительным игровым слотом 30 мая и начался в 21:30 мск (20:30 по парижскому времени). Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут.
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