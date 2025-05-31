«Знаю, что нужно делать». Рыбакина высказалась о предстоящем матче со Швёнтек на «РГ»

11-я ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, ответила на вопросы о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос — 2025» с пятой в рейтинге WTA Игой Швёнтек из Польши. Швёнтек становилась чемпионкой на четырёх из пяти последних Открытых чемпионатов Франции — в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

«Как готовиться к игре против соперницы, которая находится здесь в своей зоне комфорта? Конечно, я знаю, что она здесь хорошо себя чувствует. Но каждый матч индивидуален. Сосредоточусь на себе. Мы часто играли друг с другом, поэтому я знаю, что нужно делать. Посмотрим, что получится, но постараюсь сыграть в свой лучший теннис, это точно», — приводит слова Рыбакиной Tennis Actu.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек провели между собой 11 официальных матчей. Пять из них закончились победами Рыбакиной, шесть — в пользу польской теннисистки.

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