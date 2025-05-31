Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Знаю, что нужно делать». Рыбакина высказалась о предстоящем матче со Швёнтек на «РГ»

«Знаю, что нужно делать». Рыбакина высказалась о предстоящем матче со Швёнтек на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, ответила на вопросы о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос — 2025» с пятой в рейтинге WTA Игой Швёнтек из Польши. Швёнтек становилась чемпионкой на четырёх из пяти последних Открытых чемпионатов Франции — в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Как готовиться к игре против соперницы, которая находится здесь в своей зоне комфорта? Конечно, я знаю, что она здесь хорошо себя чувствует. Но каждый матч индивидуален. Сосредоточусь на себе. Мы часто играли друг с другом, поэтому я знаю, что нужно делать. Посмотрим, что получится, но постараюсь сыграть в свой лучший теннис, это точно», — приводит слова Рыбакиной Tennis Actu.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек провели между собой 11 официальных матчей. Пять из них закончились победами Рыбакиной, шесть — в пользу польской теннисистки.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (ж)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (ж)

Видео: Рыбакина занимается с новым тренером по физподготовке

Материалы по теме
Елена Рыбакина без проблем обыграла Елену Остапенко в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android