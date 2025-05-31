Мирра Андреева — Юлия Путинцева: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Сегодня, 31 мая, на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025 состоится матч 3-го круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
На пути в третий круг «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).
Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
- 31 мая 2025
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
07:58
-
07:03
-
06:38
-
06:16
-
05:18
-
04:55
-
01:34
-
01:08
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
- 30 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:34
-
22:47
-
22:40
-
22:29
-
22:25
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:31
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:33