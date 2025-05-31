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Мирра Андреева — Юлия Путинцева: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2025

Мирра Андреева — Юлия Путинцева: онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 31 мая, на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025 состоится матч 3-го круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

На пути в третий круг «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (ж)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (ж)

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

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