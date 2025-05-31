«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 31 мая
Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжатся матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Третий круг, 29 мая (время московское):
- 12:00. Мирра Андреева (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);
- 12:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания);
- 13:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США);
- 13:30. Эльза Жакемо (Франция, WC) — Луа Буассон (Франция, WC);
- 14:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия);
- 15:30. Хейли Баптист (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
- 16:30. Мари Боузкова (Чехия) — Кори Гауфф (США);
- 17:30. Мэдисон Киз (США) — Софья Кенин (США).
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