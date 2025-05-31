Рублёв без матча вышел в 4-й круг «РГ», новый вратарь из России в НХЛ. Главное к утру

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос — 2025» без игры на отказе соперника, голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заключении трёхлетнего соглашения между «Ромой» и главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».