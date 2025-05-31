Рублёв без матча вышел в 4-й круг «РГ», новый вратарь из России в НХЛ. Главное к утру
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос — 2025» без игры на отказе соперника, голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заключении трёхлетнего соглашения между «Ромой» и главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он должен был сыграть с Рублёвым.
- Основной вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт с «Колорадо».
- «Рома» заключила с Гасперини трёхлетний контракт — Фабрицио Романо.
- Карлос Алькарас обыграл Дамира Джумхура и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
- «Фенербахче» объявил об уходе Эдина Джеко и Душана Тадича.
- Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
- «Фиорентина» продлила контракт с 34-летним Давидом де Хеа до 2028 года.
- «Ливерпуль» предложил € 125-130 млн за Вирца, полного согласия c «Байером» нет — Sky.
- «Реал» объявил об уходе Хесуса Вальехо, он сыграл 35 матчей за 10 лет в клубе.
- Опубликована символическая сборная Кубка России в сезоне-2024/2025.
- Дмитрий Мусэрский продлил контракт с японским «Сантори Санбёрдс».
Материалы по теме
Комментарии