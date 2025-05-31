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31 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, переходы НХЛ, теннис, Ролан Гаррос — 2025

Рублёв без матча вышел в 4-й круг «РГ», новый вратарь из России в НХЛ. Главное к утру
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15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос — 2025» без игры на отказе соперника, голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заключении трёхлетнего соглашения между «Ромой» и главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он должен был сыграть с Рублёвым.
  2. Основной вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт с «Колорадо».
  3. «Рома» заключила с Гасперини трёхлетний контракт — Фабрицио Романо.
  4. Карлос Алькарас обыграл Дамира Джумхура и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
  5. «Фенербахче» объявил об уходе Эдина Джеко и Душана Тадича.
  6. Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
  7. «Фиорентина» продлила контракт с 34-летним Давидом де Хеа до 2028 года.
  8. «Ливерпуль» предложил € 125-130 млн за Вирца, полного согласия c «Байером» нет — Sky.
  9. «Реал» объявил об уходе Хесуса Вальехо, он сыграл 35 матчей за 10 лет в клубе.
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