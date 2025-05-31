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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня
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Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи третьего круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/16 финала, 31 мая (время московское):

  • 12:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Итан Куинн (США);
  • 13:30. Янник Синнер (Италия) – Иржи Легечка (Чехия);
  • 14:30. Александр Зверев (Германия) – Флавио Коболли (Италия);
  • 15:00. Александр Бублик (Казахстан) – Энрике Роша (Португалия);
  • 15:30. Жоао Фонсека (Бразилия) – Джек Дрейпер (Великобритания);
  • 17:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);
  • 21:15. Новак Джокович (Сербия) – Филип Мисолич (Австрия).

«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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