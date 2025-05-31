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Мирра Андреева — Юлия Путинцева: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — Юлия Путинцева: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 31 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 состоится матч третьего круга в женском одиночном разряде, в котором встретятся шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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