Мирра Андреева — Юлия Путинцева: где смотреть, во сколько матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 состоится матч третьего круга в женском одиночном разряде, в котором встретятся шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.