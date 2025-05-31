В. Кудерметова — Александрова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, продолжатся матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между двумя россиянками: 46-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Кудерметова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Екатерины.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.