В. Кудерметова — Александрова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 31 мая, продолжатся матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между двумя россиянками: 46-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, которая начнётся не ранее 14:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
20
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Кудерметова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Екатерины.
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2025
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:21
-
10:17
-
10:00
-
09:56
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
07:58
-
07:03
-
06:38
-
06:16
-
05:18
-
04:55
-
01:34
-
01:08
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
- 30 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:34
-
22:47
-
22:40
-
22:29
-
22:25
-
22:13