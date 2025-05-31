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В. Кудерметова — Александрова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

В. Кудерметова — Александрова: онлайн-трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 31 мая, продолжатся матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между двумя россиянками: 46-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Кудерметова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Екатерины.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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