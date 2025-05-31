Арина Соболенко рассказала, что показывала Новаку Джоковичу на своём телефоне

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко репостнула видео, где разговаривает с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

В ту же «сториз» белоруска вставила фото Новака с её крестницей, у которой грустное лицо, и подписала: «Мне было интересно, что он сделал с моей крестницей, лол», добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: Из личного архива Соболенко

Напомним, спортсмены принимают участие в Открытом чемпионате Франции — 2025. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала, обыграв в пятницу, 30 мая, сербскую теннисистку Ольгу Данилович (6:2, 6:3). Джоковичу сегодня, 31 мая, предстоит матч третьего круга с австрийцем Филипом Мисоличем.