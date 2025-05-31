Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, что показывала Новаку Джоковичу на своём телефоне

Арина Соболенко рассказала, что показывала Новаку Джоковичу на своём телефоне
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко репостнула видео, где разговаривает с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

В ту же «сториз» белоруска вставила фото Новака с её крестницей, у которой грустное лицо, и подписала: «Мне было интересно, что он сделал с моей крестницей, лол», добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: Из личного архива Соболенко

Напомним, спортсмены принимают участие в Открытом чемпионате Франции — 2025. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала, обыграв в пятницу, 30 мая, сербскую теннисистку Ольгу Данилович (6:2, 6:3). Джоковичу сегодня, 31 мая, предстоит матч третьего круга с австрийцем Филипом Мисоличем.

Материалы по теме
«Оставьте его в покое». Соболенко — о давлении в сторону Джоковича
Материалы по теме
Джокович катался по центру Парижа в разгар «Ролан Гаррос». Видео
Истории
Джокович катался по центру Парижа в разгар «Ролан Гаррос». Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android