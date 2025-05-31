«Была в шаге от того, чтобы сняться». Ястремская объяснила, почему проиграла Самсоновой

48-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от россиянки Людмилы Самсоновой (2:6, 3:6) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025, сославшись на плохое самочувствие перед матчем.

«Накануне вечером я почувствовала себя плохо. Проснулась в три часа ночи от ломоты в теле, першения в горле и заложенности носа. Не могла уснуть полтора часа — всё болело. Утром чувствовала, что не могу играть. Я едва могла стоять. Моё тело было слабым и тяжёлым.

Мы приехали на корт в 9:00, и я там заснула на час, пропустив разминку. Я приняла лекарство, которое немного помогло, но поясница всё ещё сильно болела. Врач сделал всё возможное, чтобы подготовить меня. За полчаса до матча я приняла ещё одну дозу парацетамола и почувствовала себя немного лучше.

Я была в шаге от того, чтобы сняться с матча. Но мой тренер сказал мне: «Если ты просто выйдешь туда — это уже победа над собой». Поэтому я взяла себя в руки и сделала всё, что могла. Я даже обратилась за поддержкой к ChatGPT — я перепробовала абсолютно всё.

Я чувствовала себя ужасно, но желание соревноваться дало мне те немногие силы, что у меня остались. Шансы были, но мне просто не хватило здоровья. Это был один из самых сложных матчей в моей карьере физически. Но я боролась — без должной разминки или какой-либо реальной подготовки. Я снова поняла: теннис — это не просто удары по мячу. Это ваше здоровье, ваш настрой, ваша внутренняя устойчивость. Вы можете бить по мячу без тренировки, но вы не сможете победить без энергии и хорошего самочувствия.

Я одновременно расстроена и благодарна. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, и этот «Ролан Гаррос» имел потенциал стать одним из моих лучших. Но всё происходит не просто так. Я уезжаю с большим количеством эмоций, еду домой восстанавливаться и готовиться к следующим турнирам.

Здоровье — это всё. И в спорте, и в жизни», — приводит слова теннисистки «Большой теннис Украины».

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.