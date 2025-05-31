Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я хорошо вру?» Швёнтек ответила, с кем бы хотела сыграть — с Остапенко или Рыбакиной

«Я хорошо вру?» Швёнтек ответила, с кем бы хотела сыграть — с Остапенко или Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, есть ли у неё предпочтение, с кем лучше встретиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2025, до того, как это стало известно.

«Нет (рассмеялась). Я хорошая лгунья? Боже! Я даже в покер играть не умею!» — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В пятницу, 30 мая, Швёнтек в матче третьего круга обыграла 60-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:2, 7:5. Её соперница по 1/8 финала определялась во встрече между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра завершилась победой спортсменки из Казахстана со счётом 6:2, 6:2.

Рыбакина является одной из самых неудобных соперниц для Швёнтек. Они провели между собой семь матчей на турнирах уровня WTA, в которых четыре победы одержала представительница Казахстана.

Материалы по теме
«Знаю, что нужно делать». Рыбакина высказалась о предстоящем матче со Швёнтек на «РГ»
Стека «Ролан Гаррос»–2025
Календарь «Ролан Гаррос»–2025
Материалы по теме
Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Ещё ждём дерби Александрова — Кудерметова. LIVE
Live
Мирра рвётся во 2-ю неделю «Ролан Гаррос»! Ещё ждём дерби Александрова — Кудерметова. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android