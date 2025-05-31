«Я хорошо вру?» Швёнтек ответила, с кем бы хотела сыграть — с Остапенко или Рыбакиной

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, есть ли у неё предпочтение, с кем лучше встретиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2025, до того, как это стало известно.

«Нет (рассмеялась). Я хорошая лгунья? Боже! Я даже в покер играть не умею!» — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В пятницу, 30 мая, Швёнтек в матче третьего круга обыграла 60-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:2, 7:5. Её соперница по 1/8 финала определялась во встрече между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра завершилась победой спортсменки из Казахстана со счётом 6:2, 6:2.

Рыбакина является одной из самых неудобных соперниц для Швёнтек. Они провели между собой семь матчей на турнирах уровня WTA, в которых четыре победы одержала представительница Казахстана.