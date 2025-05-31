Рыбакина рассказала об особенностях игры против Швёнтек на разных грунтовых кортах

11-я ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, ответила на вопросы о нюансах игры с пятой в рейтинге WTA Игой Швёнтек из Польши на разных грунтовых кортах перед очной встречей в 4-м круге «Ролан Гаррос — 2025».
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«Очень сложно играть против Иги на грунтовом корте, потому что она играет невероятно хорошо, чрезвычайно интенсивно. Это непросто, но корт Штутгарта в этом плане особенный, потому что он крытый, и поверхность немного отличается. В Риме условия всё-таки совсем другие. Поэтому я не могу сказать, что все условия равны. Но именно Ига — грозный соперник. Она играет невероятно хорошо, двигается исключительным образом. Так что игра будет сложной», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Ранее Елена Рыбакина и Ига Швёнтек провели между собой 11 официальных матчей. Пять из них закончились победами Рыбакиной, шесть — в пользу польской теннисистки.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
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