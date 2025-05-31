«Он протянул ко мне руку». Хольгер Руне рассказал об агрессивном фанате на «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал стычку с болельщиком во время матча с французом Кентеном Алисом (4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я положил полотенце рядом с боксом, а парень начал очень агрессивно на меня кричать и протянул ко мне руку. Я подумал, что это немного странно, потому что он не должен взаимодействовать с игроками на корте. Это немного смущает. Я сказал супервайзеру, что предпочёл бы, чтобы этого человека не было здесь, потому что я чувствовал себя некомфортно. Они сказали, что собираются посмотреть видео. Больше я не видел его до конца матча. Это было хорошо. Это не очень хорошее чувство, когда публика становится агрессивной», — приводит слова датчанина RMC Sport.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Хольгер Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который был сильнее аргентинца Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:3, 6:2).