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Александр Зверев в эфире попытался разыграть свои часы стоимостью в $ 300 тыс.

Александр Зверев в эфире попытался разыграть свои часы стоимостью в $ 300 тыс.
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев во время эфира студии TNT Sports на «Ролан Гаррос» — 2025 предложил сыграть в рулетку, поставив на кон свои часы стоимостью $ 300 тыс.

Во время эфира один из ведущих заметил на руке теннисиста часы Jacob & Co Casino Tourbillon, выполненные в дизайне рулетки казино со встроенной возможностью имитации выпадения шарика. Зверев предложил журналистам сыграть в рулетку на его часах, назначив угадавшему число в качестве приза именно эти часы. Ни один из экспертов, в числе которых были чемпионка Australian Open – 2018 датчанка Каролина Возняцки и экс первая ракетка мира американец Джим Курье, число не угадал.

Фото: Кадр из эфира

Фото: Кадр из эфира

Напомним, Зверев во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 победил Йеспера де Йонга из Нидерландов (3:6, 6:1, 6:2, 6:3) и в 1/16 финала сыграет с итальянцем Флавио Коболи.

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