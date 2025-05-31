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«Ролан Гаррос» — самый успешный турнир для Алькараса по количеству выигранных матчей

«Ролан Гаррос» — самый успешный турнир для Алькараса по количеству выигранных матчей
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 21-ю победу на «Ролан Гаррос», что является для него новым личным рекордом по количеству побед в рамках отдельно взятого турнира, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 4
6 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее самым успешным турниром в карьере Алькараса был «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), на котором испанский теннисист имеет в своём активе 20 выигранных матчей.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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