«Ролан Гаррос» — самый успешный турнир для Алькараса по количеству выигранных матчей

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 21-ю победу на «Ролан Гаррос», что является для него новым личным рекордом по количеству побед в рамках отдельно взятого турнира, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).

Ранее самым успешным турниром в карьере Алькараса был «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), на котором испанский теннисист имеет в своём активе 20 выигранных матчей.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.