Директор «РГ» отреагировала на инцидент с плевком в Кецмановича одного из болельщиков

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала инцидент с плевком болельщика в сербского теннисиста Миомира Кецмановича в матче с хозяином корта Кентеном Алисом (6:4, 3:6, 6:7, 5:7) во втором круге Открытого чемпионата Франции.
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«В случае каких-либо инцидентов игрок должен обратиться к судье, а Кецманович ни разу этого не сделал. Ни разу он не подошёл к рефери, чтобы сказать: «Меня оскорбили» или «В меня плюнули», как он заявил в прессе. Очевидно, что, если нам сообщат о подобных инцидентах, зритель уйдёт, и у нас не будет терпимости к такому поведению. Я уже говорила это в прошлом году. Да, жарко. Мы видим, что люди хотят поддерживать игроков. Они подбадривают. Это ясно, но я расстроена, потому что в этой ситуации нам ничего не сообщили. Если мы станем свидетелями чего-либо, очевидно, мы примем меры», — сказала Моресмо на пресс‐конференции.
Ещё один инцидент произошёл в матче того же Алиса с 10-й ракеткой мира Хольгером Руне. Датчанин попросил вывести со стадиона одного из болельщиков, проявлявшего наибольшую агрессию в сторону Руне.
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