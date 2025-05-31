Хольгер Руне: мы здесь, чтобы играть в теннис, зрители обязаны уважать нас

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал действия судьи, принёсшей извинения за поведение публики во время матча с французом Кентеном Алисом (4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025. Датчанин попросил вывести со стадиона одного из болельщиков, проявлявшего наибольшую агрессию в сторону Руне.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|7
|5
|2
|
|6
|5
|7
|6
«Это произошло при счёте 5:4, когда я подавал в третьем сете. Я уже трижды просил его покинуть корт. Опять же, я думаю, он разозлился, потому что я бросил своё полотенце. Но я уважаю всех. Я не сделал ничего плохого. Я не получил предупреждения. Мы здесь, чтобы играть в теннис, и зрители обязаны уважать нас настолько, насколько это возможно. Я был очень доволен остальной публикой. Когда было 5:4, они наверняка поддерживали Алиса. Судья даже извинился за поведение публики, когда мы пожали друг другу руки. Я сказал ему, что мне всё равно, что в этом нет ничего ненормального», — приводит слова датчанина RMC Sport.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Хольгер Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который был сильнее аргентинца Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:3, 6:2).
- 31 мая 2025
-
12:28
-
12:10
-
11:50
-
11:47
-
11:31
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:21
-
10:17
-
10:00
-
09:56
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
07:58
-
07:03
-
06:38
-
06:16
-
05:18
-
04:55
-
01:34
-
01:08
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
- 30 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:34