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Хольгер Руне: мы здесь, чтобы играть в теннис, зрители обязаны уважать нас

Хольгер Руне: мы здесь, чтобы играть в теннис, зрители обязаны уважать нас
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал действия судьи, принёсшей извинения за поведение публики во время матча с французом Кентеном Алисом (4:6, 6:2, 5:7, 7:5. 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025. Датчанин попросил вывести со стадиона одного из болельщиков, проявлявшего наибольшую агрессию в сторону Руне.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 14:50 МСК
Кентен Алис
52
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 7 5 2
4 		6 5 7 6
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Это произошло при счёте 5:4, когда я подавал в третьем сете. Я уже трижды просил его покинуть корт. Опять же, я думаю, он разозлился, потому что я бросил своё полотенце. Но я уважаю всех. Я не сделал ничего плохого. Я не получил предупреждения. Мы здесь, чтобы играть в теннис, и зрители обязаны уважать нас настолько, насколько это возможно. Я был очень доволен остальной публикой. Когда было 5:4, они наверняка поддерживали Алиса. Судья даже извинился за поведение публики, когда мы пожали друг другу руки. Я сказал ему, что мне всё равно, что в этом нет ничего ненормального», — приводит слова датчанина RMC Sport.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Хольгер Руне сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который был сильнее аргентинца Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:3, 6:2).

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