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«Чувствую себя привилегированным». Шелтон — о предстоящем матче с Алькарасом на «РГ»

«Чувствую себя привилегированным». Шелтон — о предстоящем матче с Алькарасом на «РГ»
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13-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мнением о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я выйду на корт, чтобы получить удовольствие и посмотреть, что смогу показать. Должен признаться — начинаю ощущать, что способен навязать борьбу на грунте кому угодно, потому что у меня появилось сцепление и стабильность в движении. Я двигаюсь быстрее и чувствую себя самим собой. Встретиться с Карлосом в таком контексте — это огромная возможность для моей карьеры. Я чувствую себя по-настоящему привилегированным, что могу пережить такой опыт», – сказал Шелтон на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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