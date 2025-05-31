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У Артюра Фиса стрессовый перелом. Его участие в Уимблдоне под вопросом

У Артюра Фиса стрессовый перелом. Его участие в Уимблдоне под вопросом
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис пропустит от четырёх до шести недель из-за стрессового перелома позвонка. Об этом сообщает спортивный обозреватель The Guardian Тумаини Карайоль. Таким образом, участие Фиса в Уимблдонском турнире под вопросом.

Как сообщалось ранее, Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он должен был встретиться с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым. В предыдущем матче с испанцем Хауме Мунаром французский теннисист испытывал проблемы со спиной. Встреча завершилась победой Фиса в пяти сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 0:6, 6:4.

Уимблдон-2025 пройдёт в Лондоне с 30 июня по 13 июля.

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