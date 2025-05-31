Мирра Андреева — Юлия Путинцева: россиянка взяла первый сет в матче 3-го круга «РГ»

В эти минуты в рамках «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в женском одиночном разряде, в котором встречаются шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева.

На пути к 1/16 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).