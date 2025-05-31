Мирра Андреева — Юлия Путинцева: россиянка взяла первый сет в матче 3-го круга «РГ»
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В эти минуты в рамках «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч третьего круга в женском одиночном разряде, в котором встречаются шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
На пути к 1/16 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).
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