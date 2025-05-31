Джессика Пегула рассказала, чьи лица высекла бы на «теннисной горе Рашмор»

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула рассказала, чьи лица она бы высекла на женском теннисном аналоге горы Рашмор.

– Думаю, Серена, Винус, назвала бы ещё Штеффи Графф и Крис Эверт.

– Подожди, Штеффи Графф? А, если брать только американок?

– Я взяла в принципе всех великих теннисисток, по моему мнению. Но если брать американок, то пусть там будет ещё Моника Селеш, – сказала Пегула в беседе с Джоном Иснером в студии Bleacher Report.

Гора Рашмор располагается в горном массиве Южной Дакоты, США. Она наиболее известна тем, что в её горной породе высечен барельеф четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.