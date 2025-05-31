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«Не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру». Турсунов — о матче третьего круга «РГ»

«Не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру». Турсунов — о матче третьего круга «РГ»
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил шансы на победу представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в матче с 18-летней россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Вообще не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру. Для победы всё есть, и особенно очень неприятные для Мирры удары по траектории. Если Юля сможет подобрать хорошую стратегию и придерживаться её несмотря ни на что, то выиграет. По арсеналу Юля одна из самых версатильных и мощных игроков на туре.

Кто-нибудь верит, что Юля сможет развалить Мирру или развалиться сама?» — написал Турсунов на своей странице в телеграм-канале.

В данный момент идёт второй сет матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый сет остался за россиянкой — 6:3.

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