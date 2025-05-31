«Не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру». Турсунов — о матче третьего круга «РГ»

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил шансы на победу представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в матче с 18-летней россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.
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«Вообще не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру. Для победы всё есть, и особенно очень неприятные для Мирры удары по траектории. Если Юля сможет подобрать хорошую стратегию и придерживаться её несмотря ни на что, то выиграет. По арсеналу Юля одна из самых версатильных и мощных игроков на туре.
Кто-нибудь верит, что Юля сможет развалить Мирру или развалиться сама?» — написал Турсунов на своей странице в телеграм-канале.
В данный момент идёт второй сет матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый сет остался за россиянкой — 6:3.
- 31 мая 2025
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