«Не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру». Турсунов — о матче третьего круга «РГ»

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил шансы на победу представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в матче с 18-летней россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Вообще не удивлюсь, если Путинцева обыграет Мирру. Для победы всё есть, и особенно очень неприятные для Мирры удары по траектории. Если Юля сможет подобрать хорошую стратегию и придерживаться её несмотря ни на что, то выиграет. По арсеналу Юля одна из самых версатильных и мощных игроков на туре.

Кто-нибудь верит, что Юля сможет развалить Мирру или развалиться сама?» — написал Турсунов на своей странице в телеграм-канале.

В данный момент идёт второй сет матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый сет остался за россиянкой — 6:3.