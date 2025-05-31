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Матч Мирры Андреевой и Юлии Путинцевой на «Ролан Гаррос» был преван из-за дождя

Матч Мирры Андреевой и Юлии Путинцевой на «Ролан Гаррос» был преван из-за дождя
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Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 31-й в мировом рейтинге Юлии Путинцевой из Казахстана был прерван во втором сете из-за начавшегося в Париже дождя.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3. Игра возобновлена, Андреева ведёт во второй партии со счётом 3:2.

На пути к 1/16 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
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