Матч Мирры Андреевой и Юлии Путинцевой на «Ролан Гаррос» был преван из-за дождя

Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 31-й в мировом рейтинге Юлии Путинцевой из Казахстана был прерван во втором сете из-за начавшегося в Париже дождя.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3. Игра возобновлена, Андреева ведёт во второй партии со счётом 3:2.

На пути к 1/16 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).