Матч Мирры Андреевой и Юлии Путинцевой на «Ролан Гаррос» был преван из-за дождя

Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 31-й в мировом рейтинге Юлии Путинцевой из Казахстана был прерван во втором сете из-за начавшегося в Париже дождя.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Юлия Путинцева. Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3. Игра возобновлена, Андреева ведёт во второй партии со счётом 3:2.
На пути к 1/16 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла 98-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании и 35-ю в рейтинге WTA американку Эшли Крюгер. Путинцева в первом круге победила 110-ю ракетку мира Солану Сьерру из Аргентины, а во втором — представляющую Китайский Тайбэй Джоанну Гарленд (175-я в мировом рейтинге).
- 31 мая 2025
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