Мирра Андреева разгромила Юлию Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде, в котором встречались шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Игра закончилась победой 18-летней россиянки в двух сетах — 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Путинцева ни разу не подала навылет, один раз сделала двойную ошибку.
Соперницей Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции станет победительница матча между экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, выступающей за Австралию, и Паулой Бадосой из Испании.
Комментарии
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