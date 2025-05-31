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Мирра Андреева —Юлия Путинцева, результат матча 31 мая 2025 года, счет 2:0, третий круг «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева разгромила Юлию Путинцеву в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде, в котором встречались шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 31-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Игра закончилась победой 18-летней россиянки в двух сетах — 6:3, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Путинцева ни разу не подала навылет, один раз сделала двойную ошибку.

Соперницей Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции станет победительница матча между экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, выступающей за Австралию, и Паулой Бадосой из Испании.

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